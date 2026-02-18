Ex Lazio | Ballardini pronto a tornare in panchina: ecco dove
18.02.2026 10:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Serra
RASSEGNA STAMPA - L’ex allenatore della Lazio Davide Ballardini è pronto a tornare in pista. Il tecnico è infatti il profilo scelto dall’Avellino per prendere la guida tecnica della squadra dopo l’esonero di Biancolino.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il club ha contattato diversi allenatori, da Caserta a Pagliuca passando per D’Angelo, ma alla fine ha deciso di virare su Ballardini, tecnico specialista in salvezze.
Per lui un accordo di sei mesi più opzione per la prossima stagione.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide