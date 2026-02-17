Inter, Chivu spazientito: "Realtà? L'ho detta. Se poi vogliamo girarla..."
17.02.2026 18:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Vigilia di Champions League per l'Inter, attesa domani dalla gara in trasferta sul campo del Bodo/Glimt valida per l'andata dei playoff. Per il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, però, a Sky Sport è inevitabile tornare sulle polemiche scaturite dopo Inter-Juventus.
"Se voglio rispondere a Spalletti? Hanno parlato anche troppi, inutile che io dica altro. Ho detto la mia dopo la gara e mantengo quello che ho detto. Quello che ho visto è anche la realtà, poi se vogliamo girarla come ci pare è diverso. Non ho altro da aggiungere e non ho tempo di guardare indietro, si è giocato tre giorni fa. Dobbiamo pensare alla partita di domani e giocarla al massimo livello fisico e mentale".
