Lazio, Gregucci: "Flaminio? Sarebbe come tornare nella nostra vera casa"
Una giornata storica per tutto il mondo biancoceleste. Il progetto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, presentato con una conferenza stampa presso il Centro Sportivo di Formello, è finalmente realtà.
Durante il video di presentazione del progetto, ha preso parola anche Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio che ha vissuto il calore e l'impatto dello Stadio Flaminio. Ecco di seguito il suo contributo:
"Quello stadio lì ti dà una spinta emotiva fortissima. Il pubblico vicino, gli umori che portava quello stadio erano talmente vicini a Luigi Bigiarelli che era casa nostra. Questo senso di appartenenza deriva anche dal fatto che in quella zona Bigiarelli Luigi e suo fratello avevano fondato questa società. Vedo che il nostro presidente è accanito nell’accaparrarsi quell’area, sarebbe come tornare nella nostra vera casa".