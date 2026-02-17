Lazio, Gregucci: "Flaminio? Sarebbe come tornare nella nostra vera casa"

17.02.2026 12:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Gregucci: "Flaminio? Sarebbe come tornare nella nostra vera casa"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una giornata storica per tutto il mondo biancoceleste. Il progetto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, presentato con una conferenza stampa presso il Centro Sportivo di Formello, è finalmente realtà.

Durante il video di presentazione del progetto, ha preso parola anche Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio che ha vissuto il calore e l'impatto dello Stadio Flaminio. Ecco di seguito il suo contributo:

"Quello stadio lì ti dà una spinta emotiva fortissima. Il pubblico vicino, gli umori che portava quello stadio erano talmente vicini a Luigi Bigiarelli che era casa nostra. Questo senso di appartenenza deriva anche dal fatto che in quella zona Bigiarelli Luigi e suo fratello avevano fondato questa società. Vedo che il nostro presidente è accanito nell’accaparrarsi quell’area, sarebbe come tornare nella nostra vera casa".

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.