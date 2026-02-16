Lazio | Flaminio, la presentazione del progetto a Formello: chi sarà presente
Nella giornata di domani, martedì 17 febbraio, alle ore 10:30, a Formello si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto dello Stadio Flaminio, consegnato dalla Lazio al Comune di Roma. Come comunicato dalla società biancoceleste, nel corso dell'incontro prenderanno parola il presidente della Lazio Claudio Lotito, l’architetto Pierluigi Nervi, il Prof. Arch. Domenico D’Olimpio (Responsabile Scientifico e Direttore e coordinatore del team di lavoro dell’Università La Sapienza di Roma), il Prof. Roberto De Lieto Vollaro (Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università degli Studi Roma Tre), l’architetto Marco Casamonti (Studio Archea Associati), Giuseppe Rizzello (Direttore Generale Legends Global Italia) e Andrea Caloro (Legends Global Ambassador).