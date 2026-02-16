Piscedda: "La Lazio ha fatto quello che ha potuto". Su Maldini e Taylor...

In collegamento a Radio Laziale, l'ex calciatore Massimo Piscedda ha commentato la prestazione della Lazio contro l'Atalanta soffermandosi su diversi singoli. Di seguito le sue parole.

“La Lazio ha fatto quello che ha potuto, ha fatto una discreta gara. L’Atalanta ha vinto con il minimo sforzo. Il ritmo era molto basso, non è stata una bella partita. La Lazio è stata anche sfortunata. Il campionato comunque regala sorprese, può ancora succedere di tutto. Altre squadre però sono più continue".

"Maldini? Nel primo tempo è stato moscio, mi aspetto più rabbia e più grinta. Spostato a sinistra è andato meglio, ha grande qualità e qualcosa può fare. È stato spento, anche perché era marcato bene. Fin qui ha fatto due belle mezze prove, il suo valore non cambia. Secondo me per lui non è congeniale giocare spalle alle porta".

"Ratkov? Se Sarri preferisce Maldini, anche fuori ruolo, ci sarà una ragione, li allena lui. Isaksen? Per me è andato bene, è veloce, ha forza e tenta sempre l’azione individuale. Ha corso tanto. Dele-Bashiru? Per me ha fatto una buona gara, ma è sempre quello. Se non gli dai profondità, gli avversari riescono a contenerlo bene. Taylor? È bello da vedere, in questo centrocampo emerge. Poi ogni tanto si inserisce e tira, per questo rimane impresso. È stato uno dei migliori contro l'Atalanta".

"Provstgaard? È ancora giovane, si limita ancora a fare il compitino. Mantiene sempre la linea, fa solo quello che dice l'allenatore. Non ha ancora la personalità di prendere una decisione individuale. Anche Patric sul gol di Zalewski si gira... Doveva uscire sul tiratore. Poi c'era anche Isaksen che non ha accorciato".