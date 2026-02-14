Lazio - Atalanta, il dato sui presenti all'Olimpico: ecco il numero - FOTO
14.02.2026 20:41 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lazio - Atalanta è stata la seconda gara consecutiva all'Olimpico contraddistinta dalla protesta dei tifosi biancocelesti. Lo stadio era praticamente vuoto, a partire dalla Curva Nord. Quasi tutto il pubblico laziale, infatti, si è ritrovato e riunito a Ponte Milvio per contestare il presidente Lotito (lo stesso è succeesso contro il Genoa in casa). Il pannello dell'Olimpico tour riporta un totale di 8585 presenti allo stadio, comprendendo abbonati, biglietti venduti e quelli omaggio. Di seguito la foto.
Presenze Lazio vs Atalanta 8585.#SSLazio #LotitoVattene pic.twitter.com/2WuaVta7Iz— Spazio_Lazio (@ImmobileThe) February 14, 2026