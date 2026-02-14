Lazio, Cucchi: "Clima surreale. Atalanta superiore"
14.02.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Non riesce la Lazio a dare continuità al pareggio contro la Juventus e cade in casa per mano dell'Atalanta. La squadra di Palladino si impone per 0-2 con le reti di Ederson, su rigore, e di Zalewski.
Al termine della sfida ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "L' Atalanta si è dimostrata superiore. C'è poco da fare. Poi ci sono gli infortuni, le assenze, gli errori".
"La Lazio deve fare i conti con tante cose. Anche con lo stadio vuoto. Clima surreale. Per quanto mi riguarda, sempre Forza Lazio!".
