Lazio, la lettera a Lotito crea imbarazzo a Montecitorio: il retroscena

La lettera indirizzata a Claudio Lotito si arricchisce sempre più di firme illustri. La petizione ha già superato le 40mila adesioni e tra queste compaiono anche quelle di personaggi come l'ex direttore Rai 1 Mauro Mazza, il direttore attuale del Day Time di viale Mazzini Angelo Mellone e Fabrizio Alfano, il capo ufficio stampa di Giorgia Meloni che ha dichiarato: "No strumentalizzazioni, ho aderito a titolo personale, da semplice cittadino e tifoso".

L'elenco redatto dal Corriere della Sera prosegue con Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, il vignettista satirico di Porta a Porta Federico Palmaroli (in arte Osho) e l’attivista politico e scrittore Alessandro Di Battista. Non finisce qui, perché la discussione divampa anche nel Lazio club Montecitorio.

"C’è una chat molto scherzosa tra di noi sull’argomento", ha rivelato il deputato FdI Riccardo Zucconi. Tra i soci ci sono anche Paolo Barelli e Giorgio Mulè di Forza Italia e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, tutti vicini al presidente della Lazio, ma ora anche un po’ in imbarazzo a causa del successo riscosso dalla petizione che chiede al patron di passare la mano dopo quasi 22 anni.