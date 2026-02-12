Bologna - Lazio | Polemica Provedel - Chiffi, rigore da ripetere? Il punto
La Lazio ha battuto il Bologna ai calci di rigore, ma anche questa volta sono emerse delle polemiche arbitrali. Pochi attimi prima che Lewis Ferguson calciasse dal dischetto, il portiere biancoceleste Ivan Provedel si trovava dentro la porta, dietro la linea e appoggiato alla rete. Al momento del tiro da parte del centrocampista scozzese, però, il portiere aveva un piede sulla linea e uno dietro.
L'arbitro Chiffi non ha detto nulla a Provedel nel primo caso (giustamente), ma in occasione del secondo tiro dal dischetto da parte dei felsinei il fischietto di Padova ha intimato a Ivan di posizionarsi sulla linea di porta.
Non c'è però nessun regolamento che vieta a un portiere di comportarsi come Provedel; il regolamento sui calci di rigore, infatti, riferisce che "quando il pallone viene calciato, il portiere difendente deve avere almeno parte di un piede che tocchi o sia in linea o sia dietro la linea di porta". Proprio come ha fatto l'estremo difensore della Lazio. Una polemica che si basa sul nulla, così come la richiesta di Chiffi sui rigori successivi.