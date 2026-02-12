Melli accende il derby: "Se la Lazio vincesse la Coppa Itaia, i romanisti..."
12.02.2026 19:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il giorno dopo il passaggio del turno di Coppa Italia da parte della Lazio, Franco Melli accende il derby. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, il giornalista cita Mourinho e attacca i romanisti in riferimento a un'ipotetica vittoria dei biancocelesti in finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole:
"I romanisti non vincono mai niente, Mourinho diceva ‘zero tituli’. Se la Lazio vincesse la Coppa Italia, si taglierebbero le vene. Per la coppa degli sfollati hanno invaso tutta la città per giorni e giorni".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.