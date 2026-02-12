Atalanta, Scamacca punta la Lazio: le ultime sulle sue condizioni
12.02.2026 17:45 di Simone Locusta
Gianluca Scamacca spinge per tornare il prima possibile, ha la Lazio nel mirino. Nella giornata odierna il centravanti azzurro si è allenato parzialmente in gruppo; infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nella seduta svolta in tarda mattinata dall'Atalanta di Palladino non ha partecipato interamente al lavoro coi compagni. Per domani è previsto un nuovo allenamento e le sue condizioni saranno valutate nuovamente. Poi ci sarà la partenza per Roma.
