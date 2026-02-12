Lazio, Mattei: "Sarri ha dato anima alla squadra. Semifinale? Dico..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna a vincere la Lazio di mister Sarri che conquista la semifinale di Coppa Italia battendo il Bologna ai calci di rigore dopo che, nei tempi regolamentari il match si era chiuso 1-1 con le reti di Castro e Noslin. Sulla sfida ecco l'analisi di Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei: "Sarri ha creato una squadra, le ha dato un’anima; i calciatori si aiutano tra loro, poi restano le potenzialità limitate. Questa squadra deve giocare con il collettivo e continuare a concedere poco. La Lazio ha raggiunto un traguardo importantissimo, direi fondamentale per non chiudere anzitempo la stagione".

"Semifinale? L’Atalanta è più forte, ma il divario tecnico non è così ampio, la Lazio se la potrà giocare. La Lazio aveva il 50% di possibilità di passare con il Bologna, ora ha il 49% di possibilità contro l’Atalanta in semifinale".

"Io non ho mai bocciato Taylor, ma si doveva aggiungere a Guendouzi non prendere per sostituirlo”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.