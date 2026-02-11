Lazio, benedetti rigori: biancocelesti infallibili, è semifinale di Coppa Italia

La Lazio batte il Bologna ai rigori e approda in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: biancocelesti infallibili dal dischetto

La Lazio è in semifinale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dei 90' con gol di Castro e Noslin, sono i rigori a premiare i biancocelesti, infallibili dal dischetto: Tavares, Dia, Marusic e Taylor vanno a segno, Ferguson si infrange su Provedel, Dallinga segna e Orsolini la manda a lato. La squadra di Sarri prosegue il cammino in Coppa Italia e ora se la vedrà nella doppia semifinale con l'Atalanta.

SCELTE DI SARRI - La novità è Rovella al posto di Cataldi e il rientrante Pellegrini per Nuno Tavares. Davanti a Provedel, in difesa da destra a sinistra Marusic, Gila, Romagnoli e proprio Pellegrini. A centrocampo Rovella gestirà le operazioni, ai suoi lati Dele-Bashiru e Taylor. Davanti il centravanti è Maldini, Isaksen e Pedro sugli esterni.

BOLOGNA AVANTI - La prima occasione è per il Bologna, Castro svetta sul calcio d’angolo, palla fuori. Lungo lancio di Rovella per Dele-Bashiru alle spalle di Miranda, palla troppo lunga. Prima ammonizione per Gila per un intervento in ritardo su Ferguson. Tiro di Castro, blocca sicuro Provedel. Isaksen sfrutta una sbavatura di Miranda e prova una conclusione da posizione molto angolata. Pallone di parecchio a lato. Fallo di Castro su Gila, poi la palla arriva a Cambiaghi che viene prima fermato da Provedel con il piede e sulla respinta colpisce la traversa. Chiffi però aveva fermato il gioco fin dall’inizio. Al 27’ Pellegrini lancia in profondità Dele-Bashiru che viene sbilanciato da una trattenuta da ultimo uomo di Ferguson, il nigeriano va a terra ma per Chiffi non c’è nulla. Al 30’ Moro calcia dalla bandierina, Castro di testa porta in vantaggio il Bologna. La Lazio prova la reazione, Pedro morbido per Maldini, Skorupski si salva in angolo. Duro intervento di Odgaard su Pedro, lo spagnolo chiede il cambio ed esce sulle spalle dei sanitari dal campo. Dentro Noslin al suo posto.

PAREGGIA NOSLIN - Ammonito Castro per un fallo da dietro su Isaksen. Al 48’ Dele-Bashiru scappa in profondità e pesca al centro dell’area Noslin che mette dentro il pareggio. Maldini prova il gioco di prestigio su Vitik, il rientro di Lucumi evita la conclusione. Altre due sostituzioni tra i biancocelesti, entrano Cataldi e Dia, escono Rovella e Maldini. Nel Bologna dentro Freuler per Moro. Bel filtrante di Taylor per Pellegrini, chiude Lucumi in scivolata. Due cambi del Bologna, Bernardeschi e Sohm rilevano Cambiaghi e Odgaard. Ammonito Miranda per un fallo su Isaksen che interrompe una ripartenza. Azione di Taylor sulla trequarti, scarico a Cataldi che tenta la conclusione, fuori di poco. Doppia sostituzione in entrambe le squadre: nella Lazio dentro Cancellieri e Tavares per Isaksen e Pellegrini, nel Bologna Helland e Dallinga per Lucumi e Castro. Ammonito Tavares per un fallo su Orsolini. Ammonito Vitik per aver interrotto una fuga di Tavares. Chiffi fischia la fine, si va ai rigori.

Serie dei rigori: Tavares gol, Ferguson parato, Dia gol, Dallinga gol, Marusic gol, Orsolini fuori, Taylor gol. Lazio in semifinale.