SONDAGGIO - Bologna - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti
Dopo il pareggio contro la Juventus in campionato, per la Lazio arriva la gioia in Coppa Italia. Ai calci di rigore, i biancocelesti si impongono sul Bologna dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. I rossoblù ne sbagliano due, i biancocelesti neanche uno: alla fine è la squadra di Sarri a conquistare il pass per la semifinale di Coppa, in cui sfiderà, tra andata e ritorno, l'Atalanta.
Sul tabellino dei marcatori, sponda biancoceleste, Noslin, imbeccato da Dele-Bashiru. Bella performance a centrocampo anche di Taylor, mentre è da segnalare un'altra prova maiuscola di Provedel, provvidenziale su Ferguson. Ora, però, è tempo di pensare alla prossima sfida di Serie A, contro l'Atalanta, sabato sera. Prima di farlo, è il momento di votare il miglior biancoceleste in campo col Bologna: ecco il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO).