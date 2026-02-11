Lazio, Sarri sul ritorno di Romagnoli: "Ha in mano la nostra difesa"
11.02.2026 23:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il Bologna, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Tra i tanti temi toccati ha espresso il suo pensiero anche sul ritorno in campo dal primo minuto di Alessio Romagnoli. Di seguito le sue parole: “Romagnoli? È un giocatore importante aldilà del rendimento individuale. Lui ha in mano il joystick della nostra linea".
