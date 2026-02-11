Sabatini esalta la Lazio: "Il gruppo è tutto unito intorno a Sarri"
11.02.2026 23:20 di Simone Locusta
La Lazio si compatta e nonostante le difficoltà sbanca il Dall'Ara. Gli uomini di Sarri battono il Bologna alla lotteria dei rigori e accedono così alla semifinale di Coppa Italia: di fronte ci sarà l'Atalanta di Palladino.
Nel post-partita è intervenuto negli studi di Mediaset Sandro Sabatini, il quale ha esaltato la prestazione del gruppo che sembra tutto unito intorno alla figura di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.
“Noslin e Dele-Bashiru hanno cancellato errori di domenica. Prestazione convincente rispetto alle ultime, poi sarò condizionato dalle immagini, ma questo gruppo è unito intorno a Sarri, questo la rende più bella e appariscente rispetto a una situazione tecnica che si è prestata a qualche critica”.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.