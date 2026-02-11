Lazio, anche Caicedo esulta dopo la Coppa Italia: "Fiero di voi!" - FOTO
11.02.2026 23:24 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Torna a vincere la Lazio e lo fa in una gara cruciale per la stagione. Nonostante gli infortuni, tra cui quello di Pedro durante la sfida, i biancocelesti battono il Bologna ai rigori e staccano il pass per la semifinale di Coppa Italia dove sfideranno l'Atalanta.
Ad esultare per il passaggio del turno anche l'ex biancoceleste Felipe Caicedo: "Fiero di questi ragazzi", queste le sue parole pubblicate su X.
Fiero di questi ragazzi #ForzaLazio https://t.co/xjgtP0vNlp— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) February 11, 2026
