Lazio, anche Caicedo esulta dopo la Coppa Italia: "Fiero di voi!" - FOTO
Torna a vincere la Lazio e lo fa in una gara cruciale per la stagione. Nonostante gli infortuni, tra cui quello di Pedro durante la sfida, i biancocelesti battono il Bologna ai rigori e staccano il pass per la semifinale di Coppa Italia dove sfideranno l'Atalanta.

Ad esultare per il passaggio del turno anche l'ex biancoceleste Felipe Caicedo: "Fiero di questi ragazzi", queste le sue parole pubblicate su X.

