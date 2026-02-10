Lazio | Fiorello, bomba in diretta: “Lotito venderà il club, vi dico quando”
10.02.2026 16:45 di Mauro Rossi
In diretta su Rai Radio 2, nel programma 'La Pennicanza', Fiorello ha dato un importante aggiornamento sul futuro della Lazio. Di seguito le sue parole a riguardo.
"Ho uno scoop ragazzi, per gli amici della Lazio. La Lazio verrà acquistata entro Primavera. E so anche da chi, lo posso dire. Sono voci romane, non posso dire di corridoio perché a Roma ci sono le strade (ride, ndr.)".
Stamattina a Rai Radio 2 Fiorello annuncia che la Lazio verrà venduta in primavera.— PHZ 🇮🇹 (@phzmcm) February 10, 2026
Allego la clip. pic.twitter.com/XwpOJ2R17m