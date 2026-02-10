Lazio | Fiorello, bomba in diretta: “Lotito venderà il club, vi dico quando”

10.02.2026 16:45 di  Mauro Rossi   vedi letture
In diretta su Rai Radio 2, nel programma 'La Pennicanza', Fiorello ha dato un importante aggiornamento sul futuro della Lazio. Di seguito le sue parole a riguardo.

"Ho uno scoop ragazzi, per gli amici della Lazio. La Lazio verrà acquistata entro Primavera. E so anche da chi, lo posso dire. Sono voci romane, non posso dire di corridoio perché a Roma ci sono le strade (ride, ndr.)".