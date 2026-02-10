Lazio, controlli per Gila: le sue condizioni. E contro il Bologna...
RASSEGNA STAMPA - Nuovi controlli per Gila. Da chiarire il problema muscolare accusato a Torino contro la Juventus: come riportato da Il Corriere dello Sport, oggi effettuerà gli esami strumentali alla coscia destra. La speranza è che si tratti di semplici crampi e non di un infortunio più serio.
Lo spagnolo, comunque, è rimasto con il resto della squadra nel ritiro di Coverciano, dove la Lazio sta preparando la gara di Coppa Italia contro il Bologna. Salvo sorprese, dovrebbe essere certificato il suo forfait per mercoledì. L'unica alternativa per i centrali sarà rappresentata da Patric, con Romagnoli e Provstgaard probabilmente titolari dall'inizio.