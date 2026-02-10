Lazio, esami in programma per Basic: rischia un lungo stop
Non finiscono i problemi per Maurizio Sarri. Toma Basic rischia uno stop tra i 20 e i 30 giorni. Il croato è uscito all'intervallo della sfida all'Allianz Stadium per un problema muscolare all'adduttore sinistro.
Come riporta il Corriere dello Sport, dovrà essere controllato in modo approfondito tra oggi e domani, ma la sensazione è che Sarri lo potrà riavere a disposizione a marzo. Basic è rimasto comunque con la squadra nel ritiro di Coverciano, ma assisterà alla partita di domani con il Bologna da spettatore.
L'alternativa probabilmente è rappresentata da Dele-Bashiru, subentrato contro la Juve, con tanto di errore sotto porta che avrebbe potuto chiudere la gara quando il risultato era sul 2-0. A Bologna il nigeriano avrà subito l'opportunità per riscattarsi.