Lazio | Sarri e gli infortuni: "Basic, Gila e Provstgaard? Vi spiego"
09.02.2026 00:10 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Nella conferenza stampa al termine di Juventus-Lazio, Maurizio Sarri ha parlato anche dei giocatori che, questa sera, hanno dovuto lasciare il campo prima del triplice fischio a causa di problematiche fisiche. È il caso di Basic, Gila e Provstgaard.
L'allenatore biancoceleste ha spiegato che il croato potrebbe essere il giocatore con i problemi più seri, mentre per gli altri due si tratterebbe solamente di crampi. "Basic può essere quello con problemi più grandi, invece gli altri due credo si tratti solo di crampi", le sue parole al termine della gara.
