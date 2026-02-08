Juve - Lazio, Martusciello ritrova i suoi ex calciatori: l'incontro nel tunnel
08.02.2026 21:52 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Partita da ex per Martusciello. Il tecnico, ora collaboratore di Spalletti alla Juvenuts, ha ritrovato la Lazio allo Stadium. Era il vice proprio di Sarri qualche anno fa, guidando anche la squadra biancoceleste (contro il Frosinone) dopo le dimissioni di Mau. All'intervallo è stato inquadrato nel tunnel a colloquio con Gila e Marusic.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.