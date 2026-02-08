Juve - Lazio, Romagnoli diffidato e ammonito: salterà l'Atalanta
08.02.2026 22:28 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il giallo costa caro a Romagnoli. Appena tornato in campo contro la Juventus, il centrale della Lazio è stato ammonito per un fallo su Boga. Era diffidato, salterà quindi la prossima gara contro l'Atalanta, in programma sabato 14 febbraio alle 18.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.