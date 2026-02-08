Lazio, Maldini sicuro a LSC: “Daremo tutto quello che abbiamo”
08.02.2026 20:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
A poco meno di mezz'ora dall'inizio della sfida tra Juventus e Lazio Daniel Maldini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Servirà una Lazio tosta, aggressiva come contro il Genoa e speriamo di riuscire a portare a casa il risultato ma daremo tutto quello che abbiamo”.
“Affrontare Bremer? Mi dà carica e voglia dire di iniziare la gara poi vediamo come andrà in campo”.
“Gruppo? Sono stati bravi i miei compagni ad accogliermi molto bene e questo ha fatto sì che io mi sia ambientato al meglio”.
