Lazio, con la Juve regna l'equilibrio nelle ultime sfide: il dato
RASSEGNA STAMPA - Lazio e Juventus si affronteranno questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium, un match dal grande significato per entrambe le compagini. I bianconeri vogliono continuare a scalare la classifica e provare a inserirsi fino all'ultimo nella lotta scudetto, ma soprattutto consolidare il posizionamento tra le prime quattro; i biancocelesti, invece, vogliono provare ad ampliare i margini per tornare a lottare per un posto in Europa.
All'andata, la sfida dell'Olimpico ha visto gli uomini di Sarri uscirne vincitori. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, però, regna un totale equilibrio nelle ultime 8 sfide in Serie A tra Juve e Lazio, con 3 vittorie a testa e 2 pareggi. Oggi il dato penderà da un lato o dall'altro; oppure, in caso di pareggio, si protrarrà ulteriormente l'equilibrio.