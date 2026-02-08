La Lazio cerca il bis contro la Juve: l'ultima volta c'era ancora la guerra
RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca uno slancio, un colpo grosso all'Allianz Stadium. Vincere a Torino potrebbe riscrivere le ambizioni biancocelesti e dare nuova linfa a un campionato che, fino ad oggi, ha visto gli uomini di Sarri viaggiare a ritmi troppo altalenanti per poter fare la voce grossa.
Fare tre punti a Torino vorrebbe dire tanto, ma sembra un'impresa. All'andata, Basic ha regalato i tre punti grazie al suo mancino da fuori area. Ma era un'altra Lazio, e soprattutto un'altra Juve. Fare il bis e vincere di nuovo, al ritorno, vorrebbe dire fare la storia. Non solo per la differenza di qualità in campo, ma anche per i numeri.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ultima volta che la Lazio ha trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro i bianconeri in Serie A risale al 1942-43. C'era ancora la guerra.