Lazio, Sarri e la squadra in ritiro a Coverciano dopo la Juve: il motivo
RASSEGNA STAMPA - Si entra in una fase cruciale della stagione, la Lazio non può permettersi ancora troppi passi falsi. Questa sera sarà occupata nel big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus, ma poi il focus dovrà subito spostarsi alla gara successiva viste le tre partite in sei giorni. Dopo la Juve, infatti, ci sarà il Bologna.
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, al termine della trasferta di Torino gli uomini di Sarri non faranno rientro nella Capitale ma si sposteranno direttamente a Coverciano, dove andranno in ritiro per preparare la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì a Bologna. Una scelta dettata dalla volontà di evitare ulteriori spostamenti e di concentrare tutte le energie sul lavoro in vista dell’appuntamento del Dall’Ara.
Sarri e lo staff vogliono sfruttare al massimo questi giorni per curare ogni dettaglio e presentarsi nelle migliori condizioni possibili, con l’obiettivo di provare il colpo in trasferta. In palio c’è l’accesso alla semifinale, un traguardo che la Lazio vuole inseguire con convinzione.
Provare ad arrivare fino in fondo e alzare il trofeo è ciò che si avvicina maggiormente (ad oggi) alla dimensione del sogno di cui ha parlato Sarri. Soprattutto, però, significherebbe Europa.