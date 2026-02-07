Lazio, Vocalelli duro: "Basta metafore! Bisogna comunicare chiaramente"
07.02.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato dell'ultima conferenza stampa del direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, esprimendo il suo pensiero sul futuro della società. Di seguito le sue parole.
“In conferenza stampa ci doveva andare Lotito! Non Fabiani. La società, invece di parlare per metafore, comunicasse chiaramente ai tifosi quali sono le intenzioni del club: cosa vogliono per il futuro della Lazio?“
