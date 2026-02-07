Lazio, sfida a una Juve fragile davanti: è una chance da sfruttare
Domani la Lazio sarà ospite della Juve a Torino, con i bianconeri reduci da una brutta sconfitta con l'Atalanta che ne ha sancito l'eliminazione dalla Copap Italia. Da quella sfida è emersa una dura verità per la squadra di Spalletti: crea tante occasioni, ma fatica a concretizzare.
Il problema, sottolinea il Corriere dello Sport, è strutturale: la Juve segna poco rispetto a quanto produce. Con Spalletti il rendimento offensivo è migliorato rispetto all’era Tudor (media gol più alta), ma la scarsa prolificità non è stata risolta.
I dati sugli xG confermano il trend: i gol realizzati sono inferiori a quelli attesi in tutte le competizioni, nonostante un alto numero di tiri. Paradossalmente, la Juventus ha già mandato in gol 17 giocatori diversi, un record stagionale, ma senza un vero aumento del bottino complessivo.