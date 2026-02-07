Lazio, Ravanelli prima della Juve: "La sensazione è che il giocattolo si sia rotto"
07.02.2026 10:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha rilasciato un'intervista in occasione del match di domenica sera tra le sue due ex squadre. Il focus è stato principalmente sulla Juve, ma c'è stato anche un commento sulla situazione della Lazio. Ecco di seguito le sue parole:
"Spiace vedere la Lazio in questa situazione non semplice. La sensazione è che il giocattolo si sia rotto. Va chiarita al più presto la frattura creatasi tra società e tifosi per ricompattare l’ambiente in fretta. Solo così si può provare ad andare avanti e soprattutto cercare di ripartire. Altrimenti diventa complicato fare bene e ottenere risultati".
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.