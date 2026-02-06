Riso: "Frattesi? La Lazio ci ha provato. Maldini è forte e lo dimostrerà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In un'intervista concessa ai taccuini di Tuttosport, il procuratore Giuseppe Riso ha parlato di diversi suoi assistiti, soffermandosi anche sul tentativo della Lazio di assicurarsi Davide Frattesi e su quello che Daniel Maldini potrebbe dare alla causa biancoceleste. Queste le sue considerazioni:

FRATTESI - "La Lazio ci ha provato seriamente, ma per Frattesi si erano fatte avanti anche altre squadre dall'estero come il Nottingham Forest. Credo sia normale che Davide volesse giocare di più, un sentimento comune a tutti i giocatori importanti. L'Inter, però, non ha mai aperto a una cessione di Frattesi e devo dire che Davide è felice di essere rimasto: ora sta al meglio e finalmente è al 100%, sono sicuro che avrà più spazio e farà bene. C'è un legame speciale tra Frattesi e l'Inter: diciamo che fanno fatica a fare a meno l'uno dell'altra".

MALDINI - "Ritengo la Lazio sia la piazza giusta per Daniel. Lui è forte e lo sanno tutti: lo dimostrerà, ne sono sicuro. Arriva da un tipo di calcio diverso con Palladino, ma si adatterà a quello di Sarri che potrà valorizzarlo nel migliore dei modi".