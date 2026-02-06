Lazio, Petrucci (Sky): "Mi aspetto Romagnoli titolare. Maldini verso la conferma"

Ospite in collegamento ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha parlato in vista della sfida contro la Juventus, rivelando le possibili scelte di Sarri. Queste le sue parole:

"A Torino mi aspetto Romagnoli titolare. Ha fatto un paio di allenamenti con la squadra, fisicamente sta bene. Non so come stia mentalmente, ma è un giocatore talmente maturo da lasciarsi tutto alle spalle e scendere in campo".

"Per Torino credo che Isaksen e Maldini saranno confermati in attacco, Maldini è stato preso per fare la punta e sarà riconfermato lì. A sinistra Tavares partirà dal primo, mi sembra difficile che Sarri punti su una fascia con Pedro e Tavares, quindi a sinistra mi aspetto Cancellieri dal primo".

"Ratkov quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto vedere qualcosa di positivo. Veniva da un mese di inattività e da un campionato straniero".

"Domani mi aspetto un Sarri sarcastico ma sereno. Lui è un allenatore che vive il mercato un po' come un peso, me lo aspetto più libero anche se dal mercato si aspettava qualcosa in più".