FORMELLO - Lazio, si ferma Lazzari. Sarri riflette su Romagnoli...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Romagnoli con la squadra, sarà Sarri ora a decidere se utilizzarlo o meno contro la Juventus. Lazzari invece di nuovo fermo, ha rimediato una lesione al polpaccio, probabile stop di tre settimane. Cancellato quindi il ballottaggio sulle fasce: insieme a Marusic, l’altro terzino sarà Tavares vista la squalifica di Pellegrini (era diffidato, è stato ammonito con il Genoa). Davanti nessun problema per Dia, già tornato in gruppo dopo l'assenza di mercoledì (due giorni fa è nato suo figlio).

Sono rimasti due allenamenti prima della partenza per Torino, la seduta di domani pomeriggio (ore 15) più la rifinitura di sabato mattina (11). Poco dopo Sarri presenterà la sfida con la Juve in conferenza stampa. Il tecnico è alle prese con scelte delicate soprattutto al centro della difesa. Provstgaard si tiene pronto in caso di mancato impiego di Romagnoli, che si porta dietro anche un leggero affaticato dalla partita con il Como. La differenza comunque l'ha fatta il caso di mercato con il mancato passaggio all'Al-Sadd. A centrocampo non sono previste sorprese. Regia a Cataldi con Basic e Taylor mezzali. Davanti due ipotesi: stesso tridente visto con il Genoa con Isaksen e Pedro ai lati di Maldini oppure l'ex Atalanta a sinistra con spazio al centro per Ratkov. È il pole la prima opzione.