FORMELLO - Lazio, Romagnoli a parte: Sarri aspetta ancora il centrale
FORMELLO - Ripresa degli allenamenti senza Romagnoli. Il difensore ieri si è allenato in modo differenziato, oggi però non si è riaggregato alla squadra per la prima seduta di gruppo. Sarri ha ritrovato la squadra dopo due giorni di riposo, per domani ha fissato una doppia fatica, aspetta il ritorno del suo centrale-guida dopo le polemiche di mercato che hanno caratterizzato le ultime settimane.
Romagnoli sarebbe anche alle prese con un affaticamento, i fastidi in questo momento però sembrano doppi, muscolari e motivazionali. Di fatto oggi ha lavorato nuovamente a parte. Da qui a domenica Sarri dovrà valutare le scelte riflettendo su ogni aspetto, tecnico e mentale. In caso di mancato utilizzo di Romagnoli, naturalmente sarebbe di nuovo Provstgaard ad affiancare Gila.
Davanti l'assenza pesante rimane quella di Zaccagni, fuori per una lesione muscolare. Due opzioni probabili: lo stesso tridente visto con il Genoa (Maldini falso nueve con Pedro a sinistra) oppure Maldini allargato sulla fascia con chance dall'inizio per Ratkov. La prima ipotesi rimane in vantaggio. A centrocampo verso la confermata la linea con Basic e Taylor ai lati di Cataldi. Troverà spazio tra i convocati il neoacquisto Przyborek, che oggi pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento in biancoceleste.