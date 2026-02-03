Ex Lazio | Paris FC, Gilli: "Ho parlato con Immobile, lui pensa ancora a..."
03.02.2026 21:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Stéphane Gilli, tecnico del Paris FC, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa di Francia contro il Lorient e non ha nascosto la sua soddisfazione per aver accolto in rosa Ciro Immobile. Queste le sue parole: "Quando ho parlato con lui ho percepito subito la fiamma, una grande voglia di competere. Mi ha detto che appena si sveglia pensa ancora a segnare gol. Non devo insegnargli a fare gol quello che può portarci è esperienza, leadership e qualità".
