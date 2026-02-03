Lazio, Palma racconta Przyborek: "È un ottimo prospetto, molto simile a..."
Ai microfoni di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha parlato di Adrian Przyborek, ultimo acquisto della Lazio arrivato dal Pogon Szczecin. Di seguito le sue parole in merito alle sue qualità.
"Adrian Przyborek (01-01-2007), mezzala offensiva/esterno d’attacco polacco della Lazio. Centrocampista offensivo che ben interpreta anche il ruolo di esterno d’attacco, alla forte duttilità unisce una buonissima tecnica e una grande precisione nei passaggi. Molto veloce e bravo nel dribbling, nella sua giovane carriera ha messo in mossa continuità di rendimento e grande applicazione sul terreno di gioco. Cresciuto in patria nel Pogon Szczecin con cui giovanissimo ha esordito nel massimo campionato polacco. La Lazio per prendere il ragazzo ha investito 4,5 milioni € + 2 milioni di bonus e riservato ai polacchi un 30 % su una futura rivendita;
Somiglianza: Jakub Blaszczykowski;
Valore di mercato: 7 milioni €".