Roma, Zaragoza si presenta e sfotte la Lazio? Ma ha la memoria corta

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è presentato ai suoi nuovi tifosi Zaragoza, acquisto della Roma che a partire ai prossimi giorni si metterà a disposizione di Gian Piero Gasperini. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, infatti, l'ex Celta Vigo e Bayern Monaco si è detto pronto a "dare una mano" alla squadra, provando a tirare una stoccata alla Lazio e al popolo biancoceleste.

"Ho già giocato all'Olimpico, ma contro la Lazio. Penso che non ci sia nulla di paragonabile, perché quel giorno ho giocato contro la Lazio, ma giocare contro la Lazio non è la stessa cosa che giocare contro la Roma, ovvero voglio vedere l’Olimpico pieno di tifosi della Roma e sentire la passione".

Il riferimento che fa Brayan Zaragoza è al 14 febbraio del 2024, quando in uno Stadio Olimpico di Roma gremito e protagonista di una spettacolare coreografia pre-partita, la Lazio di Maurizio Sarri sconfisse 1-0 il Bayern Monaco con gol di Ciro Immobile. In quell'occasione Zaragoza poté gustarsi lo spettacolo in campo e sugli spalti dalla panchina, posizione riservatagli con continuità durante la sua avventura bavarese.