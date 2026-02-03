Ex Lazio | Fenerbahce, Guendouzi colpito in testa da una bottiglia: cos'è successo
Disavventura fortunatamente senza gravi conseguenze per Matteo Guendouzi, passato al Fenerbahçe all’inizio della sessione invernale di mercato. Durante la trasferta di Superlig sul campo del Kocaelispor, l'ex Lazio è stato colpito alla testa da una bottiglia d’acqua lanciata dagli spalti mentre stava festeggiando il gol del vantaggio della sua squadra, finendo a terra.
L’episodio ha portato alla momentanea sospensione della gara per permettere allo staff medico di verificare le condizioni del giocatore. Guendouzi, rimasto dolorante sul terreno di gioco, si è poi rialzato e il match è ripreso regolarmente, con il Fenerbahçe che ha chiuso l’incontro sul 2-0. Una serata macchiata da un gesto grave che ha causato una lunga interruzione e il rischio di sospensione dell’incontro, poi comunque portato a termine.