Lazio, Vecino al Celta Vigo: solo un precedente tra i due club
03.02.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Matias Vecino ha salutato la Lazio nell’ultimo giorno di calciomercato. L’uruguaiano è approdato in Liga, al Celta Vigo, dopo ben 13 anni in Italia.
Nella storia della Lazio Vecino è solo il secondo calciatore che il Celta acquista dai biancocelesti. L’unico precedente è infatti quello che riguarda Matias Lequi. Era l’estate del 2005 e la Lazio aveva acquistato il calciatore un anno prima dall’Atletico Madrid.
Il difensore in biancoceleste fu poco più di una meteora e per questo la Lazio decise di darlo in prestito al Celta che l’estate dopo lo riscattò per 750mila euro.
