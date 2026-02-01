Calciomercato Lazio | Diogo Leite, c’è l’accordo per giugno: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO - Diogo Leite s’ha da fare. Ma non ora. La possibile partenza di Romagnoli aveva portato alla Lazio a fiondarsi su un difensore. Era stato trovato l'accordo proprio con il centrale dell’Union Berlino, in scadenza a giugno. La società biancoceleste avrebbe pagato un indennizzo minimo al club tedesco, circa 2,5 milioni di euro.
Ma il suo arrivo è stato bloccato dopo poche ore. Il motivo è legato proprio alla vicenda di Romagnoli, per cui è saltato all’ultimo il trasferimento all’Al Sadd. Per questo, senza l’uscita del numero 13, la Lazio è tornata sui suoi passi. Resta comunque l’intesa di massima con Diogo Leite, che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione arriverà nella Capitale a parametro zero a fine stagione. Con lui anche Pedraza del Villarreal.