Calciomercato Lazio | Sarri trattiene Tavares: respinto l'assalto del Besiktas
01.02.2026 20:15 di Christian Gugliotta
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares verso la permanenza alla Lazio. Considerato fuori dal progetto e ormai da diverse settimane sul mercato, il terzino portoghese era finito nel mirino di diversi club tra cui il Besiktas, che si è mosso con insistenza per provare a convincere i biancocelesti.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, Sarri ha bloccato l'uscita dell'ex Arsenal, nonostante un nuovo tentativo del club turco. Tavares, dunque, resterà in biancoceleste almeno fino al termine della stagione.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.