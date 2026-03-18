Roma, Gasperini sul rosso a Wesley: "Open Var? Quando ti senti preso in giro..."
18.03.2026 16:45 di Christian Gugliotta
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Le polemiche che hanno fatto seguito Como - Roma non accennano a placarsi. Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.
Incalzato dai giornalisti presenti, l'allenatore è tornato sul cartellino rosso mostrato a Wesley nel match di campionato contro i lariani, commentando così la spiegazione fornita dall'AIA a Open Var: "Quando ti senti preso in giro devi fare un po' la faccia da scemo... così non metti in difficoltà nessuno".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.