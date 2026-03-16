Lazio, senti La Russa: "Ho mandato un messaggio a Lotito dopo il Milan"
16.03.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il politico Ignazio La Russa, presidente del Senato e notoriamente tifoso dell'Inter, ha parlato a GR Parlamento nel corso della trasmissione 'La politica nel pallone'. In particolare ha nominato la vittoria della Lazio all'Olimpico contro il Milan che ha permesso ai nerazzurri di Chivu di rimanere al primo posto in classifica, con un vantaggio di 8 punti sui rossoneri. Di seguito le sue parole.
Intanto la sua Inter ha ricevuto un favore dalla Lazio, che ha battuto il Milan. Ha ringraziato il senatore Lotito?
"Sì, gli ho mandato un messaggino, è vero. Scherzoso, ma gliel'ho mandato. Lotito avrà problemi seri coi tifosi però gli riconosco che da tanti anni ha tirato la Lazio fuori da una brutta situazione mantenendola abbastanza in alto".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.