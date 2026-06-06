Fenerbahce, svelata la nuova maglia away: Guendouzi tra i testimonial
06.06.2026 12:00 di Christian Gugliotta
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Il Fenerbahce ha presentato la sua nuova maglia da trasferta per la prossima stagione. Realizzato per la prima volta da Adidas, il kit away è stato svelato sul profilo Instagram del club, dove sono stati pubblicati alcuni scatti. Tra i testimonial c'è anche l'ex Lazio Matteo Guendouzi, trasferitosi in Turchia lo scorso gennaio.. Di seguito le immagini.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.