Chiesa elogia Gattuso: "È un uomo fantastico, raro nel mondo del calcio"

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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Federico Chiesa, che ha parlato del suo percorso al Liverpool e con la Nazionale italiana, dove negli ultimi mesi ha avuto Gattuso come ct. Adesso il tecnico siederà sulla panchina della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Il mio forfait alla Nazionale a marzo? La verità l'ha già detta Gattuso, che ringrazio. Rino è un uomo fantastico, raro per il mondo del calcio. Purtroppo gli infortuni capitano e io sono arrivato a Coverciano con dei problemi fisici. Infatti sono stato rimandato a casa dopo un consulto con i medici e sono stato fermo una settimana e mezzo col Liverpool. Capisco che la gente in un momento del genere possa pensare ad altro, ma io ho anche vinto con la Nazionale! Qualcuno a volte se lo scorda...".