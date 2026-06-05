Calciomercato Lazio | Noslin, contatto con Gattuso: ecco la situazione

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - Si lavora alla nuova Lazio. Gattuso è arrivato a Formello mercoledì pomeriggio, è rimasto due giorni incontrando sia il presidente Lotito che il diesse Fabiani. I primi punti hanno riguardato soprattutto il mercato e l'analisi della rosa attuale, con le possibili cessioni che potrebbero concretizzarsi in estate.

Oltre ad aver parlato con la società, il nuovo tecnico ha avuto un contatto anche con l'entourage di Noslin. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro dell'olandese è in bilico: la Lazio è pronta ad ascoltare offerte (così come per praticamente tutti gli altri giocatori), non è scontata la sua permanenza soprattutto in caso di arrivo di un altro attaccante.

Gattuso apprezza le qualità e la duttilità dell'ex Verona, ma non è la sua prima scelta. Per questo non sarebbe una cessione così dolorosa. A gennaio diverse squadre si erano fatte avanti per Noslin, tra cui il Monaco e il Bologna. Ora potrebbero tornare all'assalto insieme anche al Feyenoord in Olanda. Il suo addio aiuterebbe il club ad accontentare Ringhio per l'acquisto di un nuovo centravanti.