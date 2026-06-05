Bologna, Fenucci punta già la Lazio: "Vogliamo arrivare pronti"
Dopo il sorteggio del calendario della Serie A 2026/27, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha commentato il percorso dei rossoblù, che inizierà contro la Lazio di Gattuso. Di seguito le sue parole: “Alla prima partita vogliamo arrivare già pronti. C’è stato un cambio di guida tecnica e quindi è normale che l’allenatore abbia bisogno di tempo per trasmettere i suoi principi, i suoi valori e il suo modo di lavorare. Noi, però, dobbiamo essere bravi a farci trovare subito pronti, adattandoci velocemente alle nuove richieste e mantenendo alta la concentrazione fin dall’inizio. Allo stesso tempo, speriamo di riuscire a chiudere bene, dando continuità al percorso e cercando di finire la stagione con le stesse sensazioni positive, come abbiamo fatto nel finale di quella appena conclusa”.