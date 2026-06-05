Lega Serie A nuova partner di AIC: il 2 settembre il Gran Galà del Calcio alla Scala di Milano

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© foto di José María Díaz Acosta

Il Gran Galà del Calcio AIC apre una nuova pagina della sua storia e si prepara a vivere l’edizione più prestigiosa di sempre. L’evento simbolo del calcio italiano andrà infatti in scena mercoledi 2 settembre 2026 nella cornice straordinaria del Teatro alla Scala di Milano, uno dei luoghi più iconici e celebrati al mondo, tempio internazionale della cultura, dell’arte e dell’eccellenza italiana. L’edizione 2026 segna inoltre un passaggio storico grazie alla nuova partnership con la Lega Calcio Serie A, che per la prima volta entra ufficialmente a supporto del Gran Galà del Calcio AIC. Un’unione prestigiosa che rafforza ulteriormente il valore istituzionale e mediatico dell’evento, confermandolo come punto di riferimento assoluto nel panorama sportivo nazionale. Per la prima volta il Gran Galà anticipa il proprio tradizionale appuntamento di fine anno scegliendo una nuova collocazione nel calendario, con l’obiettivo di inaugurare simbolicamente la nuova stagione calcistica attraverso una serata esclusiva dedicata ai grandi protagonisti di quella appena conclusa.

L’evento sarà organizzato, come da tradizione, dall’Associazione Italiana Calciatori, e prodotto da Gianluca Cannizzo per Wonder Project in collaborazione con Demetrio Albertini per DA agenzia di sport, marketing ed eventi. Nel corso della serata saranno celebrati i protagonisti della stagione calcistica con i riconoscimenti assegnati ai migliori interpreti del calcio italiano, in un contesto che unirà sport, spettacolo, eleganza e intrattenimento. Il 2 settembre a Milano sono attesi campioni, allenatori, dirigenti, rappresentanti istituzionali e ospiti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria per un appuntamento che si annuncia già come uno degli eventi più importanti dell’anno sportivo italiano. La scelta del Teatro alla Scala rappresenta la volontà di legare ancora di più il calcio italiano a un’immagine di prestigio internazionale, tradizione e cultura. Una cornice senza precedenti per una notte destinata a celebrare il talento, le emozioni e i valori che rendono unico il calcio italiano.

"Il Gran Galà del Calcio AIC rappresenta oggi uno dei momenti più importanti e simbolici per tutto il movimento calcistico italiano, una serata capace di riunire in un unico grande appuntamento tutte le componenti del nostro calcio: calciatori, club, istituzioni, dirigenti e protagonisti del mondo sportivo" - ha dichiarato il Presidente AIC Umberto Calcagno. "Siamo particolarmente felici che da quest’anno anche la Lega Calcio Serie A sia al nostro fianco in questo percorso: una collaborazione importante che contribuisce a rendere ancora più significativo un appuntamento ormai centrale nel panorama sportivo italiano".

"Il Gran Galà del Calcio AIC è diventato negli anni un appuntamento unico nel panorama sportivo italiano perché conserva una caratteristica che lo rende davvero speciale: a votare sono direttamente i protagonisti del calcio italiano, i calciatori, gli allenatori e gli arbitri” - ha affermato il Direttore Generale AIC Gianni Grazioli. "È il calcio che vota il calcio, come vuole la tradizione del Gran Galà. Un meccanismo che rende questi riconoscimenti particolarmente autorevoli e sentiti, perché le valutazioni arrivano da chi vive il campo ogni giorno e conosce realmente il valore delle prestazioni, del talento e della professionalità".

"La collaborazione tra la Lega Calcio Serie A e l'AIC in occasione del Gran Galà del Calcio rappresenta un segnale importante di condivisione e unità tra due componenti storiche del sistema calcistico italiano" - ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli - "Il Gran Galà costituisce da anni un momento di riconoscimento e valorizzazione dei protagonisti del calcio italiano e siamo perciò lieti di contribuire alla crescita di un evento che, grazie anche alla prestigiosa cornice del Teatro alla Scala di Milano, saprà rappresentare al meglio i valori, la tradizione e l’eccellenza della Serie A, rafforzandone ulteriormente il prestigio a livello nazionale e internazionale".

"Abbiamo deciso di stringere una partnership con l'AIC per accrescere ulteriormente il valore della Serie A e dei suoi protagonisti" - ha sottolineato l’amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - "impegnandoci a rafforzare il Gran Galà del Calcio, manifestazione storica in cui vengono premiati i migliori giocatori della stagione appena conclusa secondo il giudizio degli stessi protagonisti. La scelta del Teatro alla Scala come sede del premio è particolarmente significativa perché rappresenta il più importante palcoscenico italiano, dove vengono celebrati da sempre i grandi interpreti della musica, del balletto e dell'Opera internazionale. Nella serata del 2 di settembre renderemo omaggio ai protagonisti che, con il loro talento e la loro passione, danno vita ogni settimana allo spettacolo del nostro campionato, che era e resta lo sport più amato dagli italiani".