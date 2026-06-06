Calciomercato Lazio | Per la difesa c'è Coppola: la posizione del Brighton

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RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio continua la ricerca a un nuovo difensore centrale. Romagnoli andrà via, direzione Qatar, mentre Gila resta in bilico. La società vorrebbe trattenerlo fino alla scadenza del contratto (giugno 2027), ma la volontà del giocatore e un'eventuale offerta importante potrebbero cambiare le carte in tavola. E allora ecco che la dirigenza biancoceleste potrebbe provare a riportare in Italia Diego Coppola, classe 2003 di proprietà del Brighton.

Un anno dopo il passaggio in Premier, a gennaio l'ex Verona è stato ceduto in prestito al Paris Fc, dove si è messo in mostra e ha totalizzato 13 presenze in Ligue 1. La Lazio ci pensa, ma il Brighton, che ne detiene il cartellino, dovrà prima parlare con il ragazzo per definire le mosse future. "Ha giocato tanto e bene con il Paris Fc, era proprio quello che volevamo. Ora dobbiamo capire tutti insieme qual è il prossimo passo, ciò che è meglio per il suo percorso e per il suo miglioramento. Parleremo con Coppola, poi vedremo", ha detto il tecnico Hurzeler.

Secondo il Corriere dello Sport, per il cartellino di Coppola ci vogliono almeno 13-15 milioni. Gattuso lo apprezza e da ct dell'Italia lo aveva inserito nel gruppo che aveva partecipato agli spareggi contro Irlanda del Nord e Bosnia. La Lazio aspetta una decisione del Brighton che, comunque, preferirebbe mandarlo in prestito.