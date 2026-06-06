Calciomercato Lazio | Quale centravanti per Gattuso? La situazione
RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a muoversi sul mercato seguendo le indicazioni di Gennaro Gattuso.
Come scrive il Messaggero, per l'attacco resta vivo l'interesse per Bamba Dieng, 26enne senegalese del Lorient, in scadenza di contratto a fine giugno e reduce da una stagione da 10 gol e 6 assist in 22 presenze. Più difficile, invece, la pista che porta a Salvatore Esposito, ritenuto poco prolifico per le esigenze biancocelesti. Tra le opportunità a parametro zero c'è anche Julian Brandt del Borussia Dortmund, profilo che la Lazio valuta con attenzione.
Al momento la società deve capire chi tenere tra Ratkov, Noslin e Dia: nessuno dei tre ha la stoffa, al momento, da centravanti puro, ma visto l'investimento è probabile che Ratkov rimarrà per essere plasmato da Gattuso, mentre uno tra Noslin (non visto come centravanti) e Dia parta.
A centrocampo Nicolò Rovella aspetta di conoscere il proprio futuro. Il regista spera in una chiamata di Sarri dall'Atalanta, anche se il tecnico sembra orientato verso Samuele Ricci. In assenza di sviluppi, la permanenza in biancoceleste resta un'ipotesi concreta.